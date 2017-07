Julie photoreporter est retournée une troisième fois au Hellfest, chaque année cette demoiselle se rajoute des défis, et doit composer avec la météo et autres imprévues. Cette émission te fera suivre la folie, la fureur et le bonheur de cette édition 2017. Au programme des interviews et des annectodes sur le weekend.

