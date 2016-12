Ladies and gentlemen, le rock'n'roll est une croyance qui traverse les âges et les états d'âmes de la société. Un jour hors-la-loi puis propulsé le lendemain sur le devant de la scène il demeure cependant le pouls battant des générations perdues et ne se préoccupe pas des fluctuations de sa popularité.

Grace à ses fidèles et ses infidèles il est maitre du jeu du hasard, de l'existence et avant tout du fun. Enflamée par la foi, Rock à la casbah se nourrit de cette substance spontanée, vraie et inconsciente pour vous offrir ce qu'il y a de mieux selon nous en terme de punk garage blues hi-energy lo-fi rock'n'roll. Ecorchée et sensible aux notes qui grésillent, notre émission radio s'adresse à ceux qui auront le temps de s'aventurer dans ce monde électrique de la musique désaccordée. Tandis que le monde s'endort au son des tambours de la raison, le rock'n'roll accélère la cadence et fait vibrer les insomniaques assoiffés.

"Give me danger little stranger" comme disait Iggy. Ladies and Gentlemen, si le rock'n'roll est une religion, alors Rock à la Casbah en est le prophète

Plus d'infos sur cette émission sur son site officiel : http://casbah-records.com/