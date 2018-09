Actualités :

Line Up :

Nico boumboum : batterie

Seb : basse

Andy : chant

Nico string killer : guitare

Biographie :

Les 2 Sisters délivrent des riffs incisigs et entêtants, habillant leurs compositions d'un son brut de décoffrage et de soli rageurs. De la fuzz, de la wah-wah, de la sueur, leurs concerts sont à l'image de leur musique : sauvages et habités.

Ce n'est pas un hasard s'il srevendiquent comme principales influences le sacro-saint triptyque : MC'5, Stooges et Motorhead.

Les 2 Sisters existent depuis 2009 et écouter leurs méfaits soniques équivaut à revisiter avec une délectation certaine les quarante dernières années dans ce qu'elles ont de plus excitant et de plus farouche. Les 2 Sisters sont une véritablefontaine de jouvance que l'on pourrait qualifier, si l'on voulait trouver coûte que coûte une étiquette sous laquelle ranger cette OVNI dégénéré, de "power punkgarage on LSD"...

Les 2 Sisters éructent un son over-pourri qui grince à tous les étages, un rock vénéneux qui sent le cambouis et la chaîne à vélo, le stupre et l'alcool frelaté...

S'ils lorgnent souvent vers les contrées du garage punk 60's comme Billy Childish, les Cynics ou autres Morlocks avec qui ils partagent un goût prononcé pour les structures basiques ponctuées de refrains à brailler sous la douche, les 2 Sisters aspergent leurs morceaux de décharges électriques incandescentes et incontrôlées issues de Punk le plus primal.

Les 2 Sisters, ça sonne comme les Cannibals qui auraient bouffé la bigmuff de Mudhoney...

Voici un premier album dans toute sa splendeur, un disque inégalable de par son authenticité, sa production minimaliste, son énergie vitale préservée, bille en tête et tous les potars dans le rouge !

On en connait quelques-uns qui vont adirer...