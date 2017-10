Actualités: Au 30 Août 2017: Sortie du Clip " The Blind Watcher " le 28 Juin, actuellement le groupe travaille sur de nouvelles compos Line up: Aurore Maggio : Chanteuse / Bassiste Joris Brunet : Guitariste / Choeurs Olivier Larignon : Batteur / Choeurs Biographie: 3 AM SYNDROME c'est du rock qui met des taloches.

Tout commence à la fin de l'année 2014 à Toulouse, avec Aurore Maggio (Chant/Basse), Olivier Larignon (Batterie/Choeurs), et Joris Brunet (Guitare/Choeurs), qui décident, sans aucune autre raison que mettre des taloches, de fonder un power trio Rock dans la veine musicale de SHAKA PONK et PORCUPINE TREE. La voix envoûtante mariée à la basse puissante d'Aurore, la guitare déchaînée et catchy de Joris et les rythmes étranges et destructeurs d'Olivier ne laissent aucun répit à l'auditeur et l'emmènent dans l'univers riche du groupe. En mars 2016, après de nombreux concerts remarqués, le groupe sort son 1er EP en format numérique, duquel sera, notamment, extrait " To A.K ", titre puissant au refrain ravageur, qui sera mis en clip en juillet de la même année. En Mars 2017 le groupe réalise son 2eme EP " The Blind Watcher ", pour la première fois en format physique, le clip sur le morceau éponyme est prévu pour Juin 2017. Le groupe est accompagné par Lo Bolegason de Castres. 3 AM SYNDROME signe un son unique en mêlant énergie, émotion et efficacité et vous l'offre lors de concerts survoltés qui ne vous laisseront pas indemne.