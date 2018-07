Actualités :

Au 25 juillet 2018 :

1er clip vidéo en préparation (tournage en avril 2018), 3ème album en prévision, quelques grosses scènes en mars et avril, en négociation avec un label parisien

Line Up :

Debruyne Luc: guitares/choeurs

Roussel Bertrand: chant

Rue Guillaume: guitares/choeurs

Deron Anthony: batterie

Roszyk Pascal: basse

Biographie :

Les amateurs de hard/classic rock peuvent jeter une oreille sur le EP éponyme 5 titres sorti en 2014 et sur l'album 12 titres, intitulé Electric Lady, qui est sorti en mars 2017. Groupe originaire du Nord de la France, le combo distille un rock puissant, qui ne cache pas ses influences au confluent du hard rock et du blues. Des guitares tranchantes, une voix dynamite et une session rythmique bulldozer sont au service de compositions variées. Créé courant 2010 par le guitariste Luc Debruyne et le bassiste Pascal Roszyk, qui ont chacun officié dans divers combos, Abbygail a subi plusieurs changements de line-up pour obtenir à termes le meilleur de chacun. Abbygail a écumé les bars-concerts de la région des Hauts de France, mais pas seulement. Il fût sur la prestigieuse scène du Raismesfest qui existe depuis vingt ans maintenant sur les terres valenciennoises, et reconnu comme festival annuel majeur en France. Plusieurs dates en Belgique ont couronné le tout. Fort de ce nouvel album, Abbygail souhaite sortir de ses frontières nordistes afin d'exporter sa musique dans toute la France et à l'Etranger. Voici quelques réactions médiatiques parmi d'autres :

" Les rockers nordistes citent AC/DC, Led Zeppelin et Aerosmith parmi leurs influences. À l'écoute des cinq titres rugueux, mais mélodiques et accrocheurs, qui figurent sur le EP, nous serions tentés d'ajouter le nom de King's X à cette courte liste. Si vous aimez le rock musclé (mais pas trop), les guitares acérées et les vocaux séducteurs, un jet d'oreille s'impose?! " (www.musicinbelgium.net) )

" Leur recette : des bons gros riffs de gratte, une voix qui déchire, une rythmique qui déblaie tout sur son passage.... " (présentation Raismes fest 2014)

" Après un EP 5 titres sorti en 2014 et qui laissa un bon souvenir au chroniqueur de l'époque étant finalement inspiré dans son texte et ses propos, le combo français de rockers nordistes nous revient avec cette-fois un album complet comportant 12 chansons. Toujours bercé par les fondements du hard-rock et du blues, Abbygail continue son petit bonhomme de chemin comme l'on fait des groupes légendaires du calibre d'AC/DC ou Aerosmith, proposant aussi un rock pêchu et accrocheur grâce à un chant doté d'une belle assise, des guitares tranchantes et une section rythmique appuyée. " (www.musicinbelgium.net)

" Un hard rock teinté de blues et rempli de feeling " (www.musicwaves.fr )

" Avec son Classic Hard Rock burné, truffé de refrains accrocheur et de soli gorgés de feeling, Abbygail s'intègre à la perfection à l'affiche du jour. Un bar quasi désert en est la preuve. Dans la foule, ça "rocke" et "ça rolle" de bonheur?! Beau succès. Amplement mérité. " (www.musicinbelgium) Raismes fest 2017