Actualités : Au 17 Mai 2017: Alex vient de signer Avec Dooweet pour une campagne de publicité et une distribution de mon dernier album "Always Rock" pour les États Unis et le Canada.

Jusque là l'album était en vente sur toutes les plateformes du Web (60 au total) demain il sera dans les bacs aux États Unis et au Canada, c'est TOP Au 15 Février 2017: Pour la sortie de son dernier album "Always Rock" Alex Dawson fera une présentation au public et à la presse le 23 Février de 15h à 18h au Hard Rock Café à Paris Au 20 Novembre 2016: Quelques photos à découvrir en gaelrie. Alex Rentre en studio le premier Décembre, pour travailler sur le prochain album de 10 titres disponible courant Mars 2017. Line up : Alex Dawson : Auteur / Compositeur / Guitariste / Chanteur Remi LIFFRAN : Basse / Choeur Jean-Marc BRUNERIE : Batterie / Choeur Biographie : PARIS, France 1949 : Naissance dans un quartier louche, même pas dans une vraie clinique, d'Alex Jean André, ascendance slave Signe particulier , ne pleure pas dans son berceau (il n'a pas de berceau), mais déjà il compose le blues du biberon, 1957 : à 8 ans on lui offre une guitare. Erreur fatale, il s'en saisit et ne l'a pas lâché depuis. 1965 : La France entière découvre, ébahie, le rythm'n blues. Alex à 16 ans, il joue avec Vigon dans " Washington ", et s'empare immédiatement de tous les standards d'Otis Reding, Sam and Dave et Wilson Picket. Ils ne s'en relèveront jamais. 1970 : Le vent de la côte ouest dépose sur le monde entier son nuage psychédélique, et les kids planent dur. Sale temps pour les rockers. Ici et là, pourtant des foyers de résistance s'organisent pour faire vivre l'esprit des " Grands " : Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Johnny Winter, Eric Clapton, Beck... Alex en fait partie, lui qui n'a jamais confondu guitare et ukulélé. Cette époque marquera son passage de l'amateurisme chevronné aux premières galères musicales. Il forme plusieurs groupes aux noms évocateurs et délicats. A " Street rats ", qui assurera la 1ére partie de Donna Summer en 1972, succéderont " District ", " Scoffer ", et " Sacré coeur ". Du coeur, et un sacré, c'est ce qu'il faudra à Alex pour entrer de plain pied dans les heighties. 1980 : La musique ou rien...Le guitar-héro que reconnaissent en lui ses amis rockers, l'auteur compositeur salué par Billy Gibbons en personne, les boeufs avec Johnny Winter, tout cela l'incitera à former SON trio : Alex and Co. Indifférent aux modes, sans concession aucune, Alex poursuit, concert après concert sa quête d'un son propre (dans tous les sens du terme !) ; les " hards " respectent sa présence scénique et son âpreté ; les " blues " admirent son feeling et son toucher de manche ; les " rockies " ne jurent que par sa capacité d'absorption de kro et sa générosité légendaire. En 83, 84, 85 : un public toujours plus nombreux le découvre (n'a-t-il pas rempli le select' bar dans le 11éme en 85 !). 1986 : La maquette du clip est en boîte (VHS et U-Matic), la vidéo live du concert à la villette est prête (U-Matic)....Le 45 tour est en préparation .... 1987 : La rochelle et les Francofolies voient débarquer Alex et son trio, chaud devant... 1988 : Le Concert à la Cigale à Paris est annoncé, les affiches sont collées... 1988 : c'est à la vitesse du son qu'Alex traverse un pare brise... Le choc est des plus hard Sex and Drug et Rock and roll, sacré chanson, pas seulement... Les doigts ne sont pas touchés et la guitare avec le temps reprendra le dessus... Le guitar-héro décide que le trio portera son prénom, Alex, et le nom de famille d'un de ses guitaristes préféré, " Dawson ". 2011 : formation du trio actuel .... 2012 : septembre octobre, création du site internet " Alex Dawson " grâce à un ami 2013 : Enregistrement au Studio 7éme ciel à Paris....ça décoiffe 2013 : des dates de concerts... Alex .... En attendant Drucker !!