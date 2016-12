Actualités : Au 12 janvier 2016 : Le groupe Alma Encriada revient avec un nouvel album nommé All Right Now Un titre est en écoute dans cette page et en diffusion sur Rockenfolie, La Webradio !! Le clip All Right Now est disponible en section vidéo de cette fiche !! Line up : Bruno Grenet ( Nono ): Guitares Olivier Devloo ( Jean-Bassisme ) : Basse Fred Adam ( Fredoc ) : Batterie Olivier Sirot ( Oliv ) : Chant lead / Claviers Biographie : Plus de 10 ans que les fondateurs du groupe, Bruno et Fred ruminent leurs compos grunge, funk, et rock sans relâche... Puis, Olivier, le bassiste a apporté son groove. Il ne restait plus qu'à fignoler le tout avec quelques mélodies accrocheuses et des paroles bien senties. Ce fut chose faite lorsque le dernier Olivier mit sa pierre à l'édifice. La formation actuelle existe depuis 7 ans et tourne régulièrement aux 4 coins de la Champagne-Ardenne. Résultat : un mélange de toutes les influences du groupe, de Muse aux Red Hot Chili Peppers et à Rage Against the Machine, en passant par Ghinzu ou Pink Floyd, sans oublier Les Queens of the Stone Age ou enfin les Foo Fighter. Le répertoire du groupe est composé majoritairement de titres originaux en anglais, mais il y aussi quelques titres en français et quelques reprises piochées dans les influences citées plus haut. Objectif principal du groupe : la scène...