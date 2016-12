Actualités : Au 27 Décembre 2015 : Deuxième album en cours de production sortie prévue pour mi/2016 (date à définir), campagne de financement participatif en cours de réalisation pour début 2016. Line Up : Gauthier : Chant / Guitare / Claviers

Nicolas : Guitare / Ehru / Claviers

Aurélien : Basse / Weissenborn / Guitare Baryton

Bastien :Batterie / Choeurs

Sancho Villa de Juarez : Luchador Biographie : Altavilla ne fait rien comme les autres... Après avoir composé et enregistré l'album jazz fusion “the cat in the washing machine”( Album remarqué finaliste " SUIVEZ LE JAZZ " en 2008.) Nico à envie de se frotter à un autre univers. Il compose donc une quinzaine de titres inspirés aussi bien par les kinks, les doors ,que radiohead ou at the drive in et fugazi... Aurel se joint au projet et amène dans ses bagages Gauthier, chanteur de son ancien groupe. L'aventure est lancée et après quelques mois de répétition l'album de 16 titres est enregistré au studio la bobine de grenoble par Fred “Brain” Monestier ( sinsemilia, MIG...) Julien Leclerc se charge des parties batterie pour le studio. L'album en poche, Bastien rejoint la formation et Altavilla commence à se frotter à la scène courant 2012. Les dates s'enchaînent et le groupe est choisi pour partager la scène avec “Amélie les crayons” au festival de l'Ephèmere (01) fin 2012. Les choses bougent en 2013, des titres d'Altavilla sont régulièrement diffusés sur les radios du réseau ferarock, et un premier clip est diffusé sur la toile début mars . Le quatuor est alors selectionné par le coucours de découvertes des inrocks parmi les 30 groupes de la nouvelle scène Française pour le quart sud-est Altavilla se produit au Ninkasi (69) , au Brise-Glace (74) et se retrouve programmé sur le même festival que “Stuck in the sound” et “Nasser” . Courant juillet , lors du festival des cités d'été (73) Altavilla a eu la chance d'ouvrir pour Elisa Jo, et au mois d'aout le groupe s'est vu convié pour une interview sur la radio nationale suisse ( paradiso sur la RTS ) Début 2014, Altavilla “ouvre” pour GNO le groupe de Christophe godin, et après une année bien remplie, a la chance de jouer sur la grande scène du transbordeurpour la première partie de “weekend affair” . Au fil de ses concerts le groupe a rôdé son show qui mélange adroitement énergie déjantée et mélodies ciselées , rock psyché , hip-hop vintage, pop-folk, fusion alternative, bref, un mélange électrique et éclectique toujours détonnant.