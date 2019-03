Actualités : Au 15 janvier 2019 : Notre second EP "Downward Motion" est sorti le 1er décembre 2018, accompagné dans la foulée du clip "Last Dose", nous sommes en préparation de tournées pour l'année 2019. Line Up : Xavier : Chant Sebastien : Basse Pierre : Batterie Gabriel : Guitare Biographie : ANNA SAGE voit le jour en 2012. Ce quartet parisien évolue dans un hardcore alternatif dense et oppressant proche de celui de Botch, Converge ou encore Norma Jean. Deux ans après leurs débuts, le groupe sort son premier EP intitulé The Fourth Wall. Ce disque leur permet de se faire remarquer et d'enchaîner plusieurs séries de concerts à travers l'Europe avec des groupes tels que 68 (ex The Chariot), Direwolves, Death Engine, Tesa, Plèvre... 2017 marque un tournant pour le groupe, après un changement de line-up, leur son évolue peu à peu et aboutit à l'écriture d'un nouvel EP plus soigné et efficace que leur précédent opus. C'est l'année suivante qu'ANNA SAGE enregistre son second EP au Studio Sainte Marthe avec Francis Caste (Kickback, Cowards, Comity). Intitulé Downward Motion, le disque sort le 1er décembre 2018 chez Dingleberry Records, En Veux-Tu ? En V'Là, Itawak Records et Vox Project. "L'EP est démentiel, c'est très lourd, on trouve tous les ingrédients des très grands." - French Metal - 17,5/20 "C'est la bagarre, ça te retourne dans tous les sens façon pays de l'Est, plus ça avance et plus c'est lourd." - Pavillon 666 - 9/10 "Un chant dont on se demande à quel niveau se situe le point de rupture tant il est puissant de rage, chaque note est jouée pour faire mal." - Sons Of Metal "La rage, la colère, la folie sont autant de sentiments retranscrits par leur musique dissonante et sont lisibles sur leurs visages. Ces mecs sont possédés et ce n'est pas un simple concert qu'ils nous offrent, c'est une expérience à vivre, ni plus ni moins." - Metal Sickness