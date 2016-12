Actualité : Au 31 janvier 2016 : Entrée en diffusion du titre : "God played a trick on us" Line Up : Benmussa Frédéric : Compositeur / Guitare / Chant / Claviers / Machines Monaco Frédéric : Batterie Manu Ventre : Basse Nonnotte Nicolas (Nik N.) : Lead Guitare Biographie : Antigone Project est fondé par Frédéric Benmussa au début des années 2000. Il rencontre ensuite Yamani " Momo " Dazi, à l'époque directeur artistique chez V2, directeur du Label Big Cheese Records et manager de musiciens comme Housse de Racket, Elephanz ou Rocé, qui deviendra le manager d'Antigone Project. En 2006, le groupe est invité à jouer à la Flèche d'or aux cotés de Moriarty. Plus tard le projet se concentre essentiellement sur la mise en maturation et la composition en studio de plusieurs dizaines de titres, en français et en anglais, conservant à la fois éclectisme et identité personnelle En 2011, (après notamment un parcours universitaire poussé jusqu'au doctorat de Frédéric Benmussa qui mit alors le projet en " repos ") le groupe remonte sur scène, enchainant de multiples concerts dans des salles telles que la Machine du Moulin Rouge, La Flèche d'or ou le Bataclan, dans le reste de la France (Lyon, Nancy, Lille etc...) et à l'étranger (Casablanca, Barcelone...). Désormais, la promotion de l'EP d'Antigone Project (prévu pour une sortie commerciale fin printemps 2014), se construit grâce à la mise en place d'une tournée Française et d'une communication à travers des visuels de plus en plus affirmés. Enfin, le projet se consacre à la création de vidéos originales et de projection en live de manière à proposer une expérience artistique audio-vidéo totale afin de créer un univers au caractère de plus en plus personnel et défini.