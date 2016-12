Actualités : Au 17 janvier 2016 : Aurélien vient de nous rejoindre à la guitare en remplacement de JM qui doit nous quitter pour bosser sur Toulouse ! Nous serons donc heureux de vous présenter la bête en concert, ça vaut des points !

Voici la première photo prise avec notre nouveau poto ! Au 14 Mai 2015 : Sortie du 2ieme EP "And People will go for it", Tour 2015 (Franche-comté, Eure et Loire, Haute-Savoie, Paris...etc). AoF a été sélectionné pour suivre le dispotitif d'accompagnement des groupes en voie de professionnalisation " Piston 2015" en Franche-Comté. Line Up : Nicolas F ( Niko / El Tyranos ) : Vocal Aurélien : Guitar Anthony Vdc ( Tony / Le Flash ) : Bass Frederic R ( Fred / Fredouille ) : Drums Biographie : AoF (Acknowledgement of Failure) est un groupe de métal de Besançon (25). Niko, Aurélien, Tony et Fred (respectivement Chant/guitare/basse/batterie), distillent une fusion aux sonorités à la fois modernes et teintées du son des années 90 tels que RATM, Snot, Primus, Silmarils, One minute silence et bien d'autres. AoF développe ainsi une alchimie des genres: un flow hip-hop, une guitare agressive et mélodieuse sachant rester au service d'une section rythmique ravageuse et groovante à souhait. Le groupe se produit au tremplin des Eurockéennes de Belfort (2007) pour leur 3ème concert... Un premier EP intitulé “Si simple” voit le jour durant l'hiver 2008 et le titre “Bombs” est choisi pour faire partie de la compilation French Metal “Dans la fosse aux lions”. La formation enchaîne ensuite les dates, festivals régionaux (Swiming pool, Rockalissimo, Eguyennes, Festivernal en suisse... ) et tremplins (Guerre du son, Herbe en Zik, Rolling Saône...), il assure également les premières parties de Superbutt, l'Esprit du Clan, Mudweiser ou encore Mass Hysteria !! Fin 2013, et après une pause de Niko pour des raisons personnelles, le groupe signe un nouveau départ concrétisé par l'enregistrement d'un deuxième EP (2014) intitulé “And people will go for it”. Aujourd'hui, AoF est bien décidé à défendre ce nouvel EP et à s'imposer sur scène, son terrain de jeu favori.