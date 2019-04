Actualités :

Au 3 avril 2019 :

Enregistrement prévu en studio (courant mai) pour enregistrer un nouveau Titre (Pantin) et clip vidéo.

Line Up :

Julien Mercier : Batteur/Choeurs

Guillaume Mercier : Claviériste

Valentin Cons : Guitariste/Choeurs

Ervin Busson : Bassiste/Chant Lead

Biographie :

Arcanthe est un groupe de " rock français " créé en 2015. Il est composé de quatre membres, Guillaume et ses claviers mélodiques très présents associés à Valentin et sa guitare puissante. Le tout est porté par un couple basse/batterie, Ervin et Julien, très énergique. Les chants vous invitent à voyager à travers des textes qui appellent à la rêverie ou qui confrontent aux tourments de la réalité.

Le groupe fait ses débuts dans des cafés concerts et sort son premier album (Tribulations) (disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Amazon, Deezer etc...) en Avril 2016 qui sera autoproduit. Deux clips vidéo accompagneront la sortie de l'album (Autopsie de la vie, Trouble) (disponible sur Youtube) tout en respectant les envies du groupe...l'autoproduction. Cette sortie d'album lance la belle et grande aventure du groupe, Tremplins, cafés concerts, festivals...En 2017 Arcanthe sort vainqueur du tremplin " American Diner " et remporte un enregistrement au studio du lac et donc enregistre le Titre " Je dis non " qui sera accompagné de son clip (Youtube).

Arcanthe décroche quelques belles dates notamment la Grande salle du Brise-Glace (Annecy) pour le père noël est un rocker 2017 avec les groupes Red Retam et The G, Le festival Rock'o Marais 2017 avec FUZZ Top et Quintana etc...et enchaine en 2018 avec les festivals Rock'n Marches (Macadam Bazar, The Foxy Ladies) et le Chaina'zik Festival (Red Retam, La Vaguabonde, La Jarry et HK).