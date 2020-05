Actualités : Au 24 mai 2020 : Deux nouveaux titres en diffusion : "Dissolution" et "Résolutions" Au 09 mai 2020 : Sortie de trois premières capsules "ASK [XXXX020]" sur la playlist YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLKNp2_fwz5UybnI-VnAcwsx6STSsKK1sC Que ce soient des guitares/voix, des covers, des inédits, des featurings, ou des envies diverses, de courts morceaux de une minute chrono sortiront régulièrement sur cette playlist YouTube. De formats plus courts, abordant plus l'actualité, qui pour l'instant n'ont pas vocation à être présentés sous forme de projet. Ni à être diffusés autrement que par YouTube & InstaGram. Les premiers étant des covers, interprétés & arrangés par Mathias, sur lequel J.de LeBoy nous sert un texte inédit : 2304020 Black Hill - Yamuna 3004020 Gojira - The Silver Cord 0905020 We Lost The Sea - Bogatyri Toujours mis en image par Johan BOYER, du collectif Fromage Fondu. (Un grand merci à lui) Au 9 novembre 2019 : Sortie de notre projet 2 titres intitulé : [MAXI] SOLUTIONS Ce 2 titres (01 - "RÉSOLUTIONS" / 02 - "DISSOLUTION") est le résultat de l'accompagnement par les Studios Âme Du Temple (Troyes - 10) que nous avions gagné en début d'année 2019. On remercie Théo, Yoan & Jérémy pour leur temps et leurs conseils ! Si vous suivez notre évolution, vous ne serez pas sans savoir qu'il est organisé autour d'un même thème : ce projet n'ayant pas été prévu, il s'agit ici d'un HORS-SÉRIE n'appartenant pas à la trilogie "HOMME/ANIMAL". Nous sortons ce projet 2 titres dans le but de faire patienter en attendant la suite. Nous construisons actuellement notre année 2020 pour tester de nouveaux morceaux afin de les enregistrer pour notre [EP.DEUX] HOMME = ANIMAL. Nous sommes à la recherches de lieux dans lesquels jouer dans le Grand Est Au 8 mai 2019 : Un projet deux titres à venir courant 2019, les morceaux sont actuellement en mixage. Ils sont le résultat de l'accompagnement des studios L'Âme Du Temple (10) que nous avions obtenu grâce au tremplin PALME. Ces deux morceaux sortirons le 1er Juin sur la compilation PALME 2019 et nous les sortirons clipés courant 2019 ! Line Up : BOYER Joffrey ( LeBoy ) : Chanteur BELLIARD Maxime : Guitare rythmique / Choeur LACULLE Mathias : Guitare / Choeur WILLMANN Sébastien : Basse HUDELEY Jean-Matthieu : Batterie Biographie : ASK propose un style mêlant riffs déstructurés et ambiances sombres sur lesquelles LeBoy délivre un rap incisif. Les textes, à l'image des guitares, sont distordus, tantôt dynamiques tantôt calmes, personnels & introspectifs ; créant un ascenseur émotionnel inattendu. Formés en 2012, ASK sort E.P. Zéro fin 2014 et remporte plusieurs tremplins musicaux. Le groupe se produit sur les scènes de La Niche, Le Chien à Plumes, L'Orange Bleue, Les Fuseaux, La Cartonnerie, Le Nouveau Relax, Le Chaudron, L'Athéneum... Lauréat du DSAR, ASK est soutenu par la Région Champagne-Ardenne en 2015-2016. Début 2019, après un changement de line-up (plusieurs changements de bassiste : Sébastien prend finalement le relai, départ du chanteur Danerty) ils sortent lauréats du tremplin aubois PALME. Apre?s de la sortie de EP. UN : HOMME > ANIMAL, la formation travaille sur l'opus suivant : EP. DEUX : HOMME = ANIMAL Sur scène, les 5 musiciens accompagnés de leurs techniciens lumière & son recréent les variations émotionnelles du disque tout en conservant une dynamique de live : sursauts spasmodiques, riffs puissants, et sueur sont au rendez-vous.