Liste des titres diffusés

sur Rockenfolie, la radio :



Solitude inexploitée Nouveau !

Métamorphose Nouveau !

La[r]me Nouveau !

Tempete Nouveau !

Amputé D'Aile Nouveau !



Détails de diffusion du titre :

Première diffusion :

Wednesday 8 may at 16h09



Dernière diffusion :

Today at 14h11



4 diffusions depuis friday 1st december 2017 : Today at 14h11 Monday 20 may at 11h54 Tuesday 14 may at 23h19 Wednesday 8 may at 16h09