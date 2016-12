Actualité : Au 02 Août 2015 : En cour de préparation de clip et de nouveaux morceaux. Line Up : Nussbaumer Matthias : Chant Oliveira Leandro : Basse Perrad Sébastien : Batterie Porcherot Vincent : Clavier Ricci Andrea : Guitare Zumstein Patrik : Guitare Biographie : Le projet voit le jour durant l'année 2007, dans l'esprit de l'actuel batteur du groupe, Sébastien. Bien qu'il soit alors un membre actif de deux groupes, CrysaliD et Black Rain, ses talents de compositeur ne sont que partiellement exploités. Il décide de mettre de côté ses idées afin de les réutiliser plus tard pour un projet personnel. Libéré de tout engagement, c'est durant l'été 2009 qu' il décide qu'enfin l'heure est venue de créer son propre groupe. Musicien perfectionniste, friand de virtuosité et de mélodie, il prend en charge la majeure partie du travail de composition et d'arrangement des morceaux tout en respectant les initiatives et la touche personnelle de chacun. Sébastien privilégie l'esprit de camaraderie à la performance et place ses musiciens au même niveau que la musique. Les deux guitaristes, et amis de longue date, Andréa et Patrik, sont les premiers recrutés. La formation s'étoffe au fil des répétitions avec Arthur, pianiste, puis Léandro, bassiste, jusqu'à ce que l'équipe soit enfin au grand complet avec l'arrivée en décembre 2009 du charismatique chanteur, Matthias. C'est ainsi qu'Asymmetric Road, un groupe franco-suisse, a vu le jour ! Le groupe a construit son répertoire dans un registre " Metal progressif ", avec comme influences principales, des groupes tels que ; Dream Theater, Symphony X, Soilwork ou Evergrey, pour ne citer qu'eux ! Asymmetric Road a enregistré 4 titres à la fin de l'année 2010 et se lance sur les réseaux sociaux. Après plusieurs concerts sur les scènes locales et juste avant le début de l'enregistrement du 1er album, le groupe a dû faire face début 2012 au départ du claviériste, une pièce maitresse tant par sa virtuosité que par ses arrangements. Ce n'est que fin 2012 que le groupe reprend sa motivation grâce à l'arrivée d'un nouveau membre au clavier : Vincent. Les répétitions reprennent et l'enregistrement d'un album de 10 titres est alors lancé. Octobre 2014, l'album Sinuous Minds sort et le groupe revient sur scène afin de se faire connaitre et de partager avec un public passionné de métal son répertoire. Actuellement plus motivé que jamais, le groupe recherche des dates, peaufine ses prestations scéniques et compose déjà les titres qui constitueront le prochain album. La préparation d'un clip est également en cours...