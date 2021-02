Actualités: Janvier 2021 : Après une année sombre et frustrante , comme pour tout le monde culturel suite à la pandémie, Aveyroad a continué à enregistrer de nouveaux morceaux et le troisième cd du groupe se dessine tranquillement. Nous avons quand même pu faire 2 concerts en Septembre 2020, notre concert habituel au festival Phot'Aubrac dans des conditions inhabituelles mais aussi et surtout au Staff à Cransac dans l'Aveyron, un endroit qui devient carrément mythique pour la scène locale et nationale. Nous y retournerons certainement en 2021. Nous en profitons pour mettre à jour notre page Rockenfolie avec de nouveaux enregistrements live tirés de ce dernier concert, ainsi que quelques photos et vidéos. Bonne année à tous, stay safe, comme on dit... " Avril 2020 : On continue à composer et à enregistrer, ensemble séparément J La suite ne dépend pas de nous... Mars 2020 : Confinement oblige, tous les concerts pour 2020 sont annulés y compris la participation à un festival rock en Angleterre qui devait avoir lieu en Mai. Le groupe en profite pour composer à distance, et reste en contact étroit pour continuer l'aventure dans des conditions pour le moins particulières. Deux titres ont déjà été enregistrés en maquette, 'What Now' et 'Crows' (ces deux titres parlent de la situation sanitaire mondiale), chacun réalisant sa partie dans son propre studio et le tout mixé au studio d'Aveyroad. En fait, le groupe travaille déjà sur les morceaux qui constitueront son troisième album, dont la date de sortie n'est pas encore connue. Fevrier 2020 : Antoine Muller vient de rejoindre le groupe et remplace Bertran, parti sous d'autres horizons après 6 ans passés au sein d'Aveyroad (bises Bertran, on pense à toi). Antoine amène dans le groupe sa virtuosité au niveau clavier, son sens du placement musical, ses arrangements et une voix nouvelle. Les répétitions ont démarré en février et son très prometteuses pour la suite. Au 10 avril 2019 : Nouvel album LIVE ! en diffusion Au 2 avril 2019 : Nous sortons notre premier cd live et c'est un évènement pour nous et aussi pour tous ceux qui nous suivent. le live a été enregistré lors du concert de cloture à phot'aubrac en septembre 2018 (cf dernier interview rockenfolie, on en parle). les news se résument au mix de l'album, au travaille de la pochette, et à la prod faite à Rodez et pressage en hollande. ça a pris du temps mais on le tient. il sort cette semaine ! le cd s'appelle "LIVE !" Au 18 septembre 2018 : 4 morçeaux "live" en diffusion Nouveau batteur Line-Up: Antoine Muller : clavier/ chant Ludovic Pottier : batterie / chant Pierre Laurens : basse Eric Larmier : guitares / chant Biographie: Le groupe Aveyroad a été créé courant 2013. Basé en Aveyron, le nom du groupe évoque la tendance musicale du groupe, son inspiration... référence directe aux célèbres studios d'outre-Manche Abbey Road, contraction avec Aveyron, road/la route, le rock... Des routes de l'Aveyron, celles de l'Aubrac, jusqu'aux Highlands au nord de Glasgow en passant par Time Square à New York, terrain de jeu favori de certains d'Aveyroad en matière de photographie, et source d'inspiration musicale et dans l'écriture des lyrics, uniquement en anglais, culture oblige. Céline Massol est en charge de la communication du groupe notamment au niveau des relations avec la presse. Elle est également responsable de l'image du groupe et a réalisé les photos et le graphisme des albums Decaze Emergencies (2016) et LIVE ! (2019)