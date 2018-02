Actualités: Au 12 Novembre 2017: Changement de line up et un article en photo. Au 25 Juillet 2017: Un nouveau vidéo clip et de nouvelles photos. Au 10 Avril 2017: Du nouveau dans le line up, des nouvelles photos et une nouvelle bio et a venir un titre tout beau tout nouveau Au 13 Octobre 2016: -Clip tourné en aout par Diaphane production (Aurillac) et interview pour la sortir du cd Decaze emergencies -Tournée été 2016 terminée, retour en studio pour nouveaux morceaux. Line-Up: Pierre Laurens : basse Eric Larmier: guitare , chant Florian Galtier : batterie Bertran Serieys : claviers Biographie: Le groupe Aveyroad a été crée fin 2012 par son guitariste fondateur Eric Larmier. Il est basé dans le Nord Aveyron, près de Campouriez. Le nom même d'Aveyroad évoque à lui seul la tendance musicale du groupe, son inspiration... référence directe aux célèbres studios d'outre-Manche Abbey Road, contraction avec Aveyron, road/la route, le rock... Les routes de l'Aveyron, celles de l'Aubrac, terrain de jeu favori de certains d'Aveyroad en matière de photographie... Une inspiration toujours renouvelée, qui se ressent dans la musique.

Inspiration rock sudiste disait un article de Centre Presse en aout 2013, mais pas que. La musique d'Aveyroad, c'est certes du rock, mélangé grâce aux influences diverses des membres du groupe. Un alliage de rock stoner allié au rock progressif, métal parfois même, tout en restant dans un registre mélodique bien reconnaissable. Un son particulier, dû, entre autre, à l'utilisation de la guitare slide dans ce registre musical, l'apport de l'électronique, les samples, entre autre.... Une sorte de marque de fabrique " aveyroadienne ".

Aveyroad vient de sortir son premier CD, " Decaze Emergencies ", en juillet 2016. Enregistré dans son propre studio, et produit par Zumol/Ztudio à Decazeville, il propose 12 titres de compositions originales, est vendu via le site web du groupe www.aveyroad.com . Il est également téléchargeable sur toutes les plates-formes de téléchargement telles que Deezer, Amazon, Itunes, ...



Le groupe est composé de 4 membres : Bertran Serieys, aux claviers et au chant. Florian Galtier, à la batterie. Pierre Laurens, à la basse. Eric Larmier, aux guitares et chant.

Quant à Pierre, le bassiste, il est tombé amoureux de la 4 cordes dès les années lycée. Originaire de Decazeville, le berceau du rock Aveyronnais, il a tourné avec des groupes du bassin comme les Reapers, et Long shot. On ne le voit pas tout de suite, mais ce fan des Cure, Dogs, des New Christs et des Sheriffs, est un peu le punk rocker du groupe ?. Pierre amène ses lignes de basse imparables, lesquelles alliées au jeu de batterie de Fred, te donnent l'impression d'avoir un 38 tonnes dans le dos qui te pousse en avant !



Bertran, alias Aarslan Drakès, aux claviers et au chant, a rejoint Aveyroad en 2014. Bertran a un parcours musical assez atypique, mène ses propres projets musicaux et amène dans Aveyroad un style particulier de jeux de synthés et de voix gutturales. Textes en occitan sur certains morceaux, Bertran, d'Entraygues, écrit et compose également. Entrayol comme le groupe C2O (aujourd'hui disparu) dans lequel Bertran, Pierre et Nico avaient déjà écumé les scènes locales.



Eric, exilé en Aveyron depuis quelques années, a créé Aveyroad fin 2012 (le projet n'a vraiment décollé que pendant l'été 2015). Slide guitariste et chanteur, il est passé auparavant par des groupes comme Slideaway, Dunes ou encore Dusty Road. Ses influences musicales sont multiples, du rock au metal, au rock progressif (surtout), fan de Porcupine Tree et Steven Wilson, et Opeth, pour ne citer que ceux là. Il a tendance à qualifier la musique d'Aveyroad de rock stoner progressif de l'Aubrac et les compositions du groupe qu'il signe vont dans cette direction.



Aveyroad c'est aussi Céline Massol, compagne d'Eric, qui gère la communication du groupe, en charge notamment des relations avec la presse locale. Photographe, elle est également responsable de l'image du groupe et a notamment réalisé les photos et le graphisme du CD Decaze Emergencies.

Pour conclure cette courte biographie, la seule religion d'Aveyroad...c'est le live !