En 2017, et après deux albums avec son onemanband Scaphandre et 4 albums sortis avec ses différents groupes inscrit dans la scène BlackMetalAtmospherique , Gaetan Juif décide de créer un nouveau projet solo BAUME. Ici les influences sont plus éclectiques (Rap, PostPunk, ColdWave ...) et la recherche de son est également différente car Baume s'inscrit dans une envie de dépasser certaines barrières du black métal qui traditionnellement l'enferme dans un mouvement élitiste.

