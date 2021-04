Bear's Tower

Actualités : Au 02/04/2021 : Il y aura 1 an demain : sortie de PRISM PRISM a cette faculté formidable d'élargir notre vision, d'étaler sous nos yeux le spectre de nos émotions pour, au fil des compositions, nous caresser ou nous étourdir, nous réchauffer ou nous entraîner dans une cadence folle et furieuse. C'est un voyage entre pop, folk et rock aux inspirations riches, ponctué d'orchestrations électroniques savamment dosées. Biographie : Bear's Towers naît en septembre 2015 de la complicité de ses musiciens fondateurs, amis de la première heure. Moins d'un an d'existence plus tard, le groupe signe chez Single Bel et réalise deux albums : " Never Alone " en 2016 et " KYMA " en 2018. Le style navigue entre folk et pop, avant de prendre une tournure plus rock sur le second opus. Très vite, porté par Château Rouge et le Brise Glace, le groupe se produit sur de nombreux festivals en Auvergne Rhône-Alpes, comme Musilac Mont-Blanc, Montjoux Festival ou encore Rock'n'Poche, aux côtés d'artistes de renom tels que Ben Harper, Shaka Ponk, Asaf Avidan, La Femme... le groupe se forge alors petit à petit son public lors de nombreuses premières parties pour de nombreux artistes qu'il affectionne comme Talisco ou Diva Faune. Les portes de salles prestigieuses comme le Transbordeur ou le Ninkasi s'ouvrent alors pour le groupe.





Fort de cette reconnaissance, Bear's Towers entame une tournée des salles de concert régionales qui commence aux Abattoirs de Bourgoin-Jallieu, pour se terminer à la Belle Electrique à Grenoble, après avoir joué dans une dizaine de SMACs. Fin 2018, c'est au tour du Ninkasi d'accompagner Bear's Towers dans sa démarche, et de lui offrir plusieurs dates en France durant l'année 2019, notamment aux 24h de l'INSA, où le groupe précédera l'artiste Feder, une première pour un artiste pop-folk dans le festival. L'année 2019 se poursuit ainsi sur une note positive, et après s'être produit pour la seconde fois au Printemps de Bourges, Bear's Towers est sélectionné pour se produire lors du MaMA Festival à Paris. En parallèle, les quatre musiciens, accompagné du réalisateur Jamy Ben, terminent le nouvel EP du groupe intitulé " PRISM ". C'est juste à temps pour s'envoler pour une tournée en Angleterre de 6 dates, que le projet PRISM est bouclé. C'est un réel virage pour Bear's Towers qui compte faire un retour marqué avec ce nouvel EP en 2020. La production y est peaufinée, les choix artistiques puissants et assumés. Afin de proposer une nouvelle couleur, l'EP part pour Los Angeles afin d'être mixé par Robin Florent (Larrabee Studio) et masterisé par Michelle Mancini (Demifugue Mastering). Après plus de 220 concerts et 2 albums, Bear's Towers revient en 2020 avec un nouvel EP. PRISM est alors la nouvelle signature du groupe, où le guitare-voix intimiste et les orchestrations électroniques s'appuient sur l'énergie rock des quatre garçons Line Up : Aurélien Yommy Nathan Olivier Liens utiles / Réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/bearstowersofficial Instagram : https://instagram.com/bearstowers Twitter : https://twitter.com/bearstowers YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCjMudY744miIlXl8V-Gcjdg Streaming : https://imusiciandigital.lnk.to/Tt3ICoOr

Site officiel : http://bearstowers.com/ Label : Single Bel Booking : Alpine Records RP : Du Bruit Au Balcon