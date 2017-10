Actualités : Au 15 Septembre: Le groupe participe au Tremplin Ninkasi Music Lab #2 et il travail sur un deuxième album qui devrait sortir d'ici début 2018. Au 17 Mai 2017: Un nouveau clip tout frais tout neuf Au 19 Avril 2017: De nouvelles photos, un nouveau line up, une nouvelle bio, un nouveau logo et une vidéo. Au 06 Dédembre2016: Never Alone, dernier album est disponible. Au 12 Novembre 2016: Vous pouvez découvrir leur deux derniers vidéo clip dans l'onglet vidéo. Au 17 Octobre 2016: Bear's Towers participe a Musik casting du crédit agricole, possible de voter pour eux à cette adresse. Line Up : Aurélien pinget: Chant - guitare

Nathan Karraoui: guitare

Olivier Hudry: basse - clavier

Tommy karraoui: batterie Biographie : Les quatre amis se rencontrent alors qu'ils ne sont que collégiens. Après avoir évolué dans diverses formations, Tommy et Nathan abandonnent le pop punk afin de monter un projet folk avec Aurélien à la fin de l'année 2014. Vient s'ajouter Olivier, bassiste dans l'ancien groupe d'Aurélien, en septembre 2015, marquant le début du groupe Bear's Towers dans sa formation actuelle.

Leur style s'inspire de ce qu'ils aiment écouter, des morceaux et artistes qui les font vibrer, qui les touchent. The Strumbellas, Mumford and Sons, The Lumineers... tout autant de références auxquelles le groupe se rattache. Après avoir fait découvrir leurs reprises et leurs compositions au public local, le groupe entre en studio durant l'été 2016, et marque une pause dans les concerts après avoir effectué la première partie de Mike Love au festival Zik'en Ville (la Roche-sur-Foron)

En résulte un album produit par SingleBel de 12 compositions, entre pop folk et folk rock, où viennent se mêler choeurs, ensembles de violons et claviers. En septembre 2016 le groupe intègre le dispositif d'accompagnement musical et scénique " Sortie de pistes " à Château Rouge (Annemasse) pour une durée de 2 ans, et atteint la finale du dispositif " l'Atelier part en live ", à l'Atelier (Cluses). En parallèle, les Bear's Towers remportent la seconde place du Muzik'Casting dans le secteur des Savoies. Après leur première partie de Guillaume Grand et de Corson au Casino de Saint-Gervais-les-Bains, nous pouvons deviner que l'année 2017 s'annoncera riche en rencontre musicales : le groupe bénéficie d'une semaine d'enregistrement offerte par la Maison des Artistes (Chamonix), la structure musicale créée par André et Stéphanie Manoukian et sont invité à faire la première partie de Talisco à l'Agora (Bonneville).