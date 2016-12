Actualités : Au 06 Dédembre2016: Never Alone, dernier album est disponible. Au 12 Novembre 2016: Vous pouvez découvrir leur deux derniers vidéo clip dans l'onglet vidéo. Au 17 Octobre 2016: Bear's Tower participe a Musik casting du crédit agricole, possible de voter pour eux à cette adresse. Au 06 Avril 2016: Le groupe annonce l'arrivée d'un nouveau membre, Olivier Hudry à la basse ( A rejoint le groupe début septembre ). Au 29 Mars 2016 : Le groupe Bear's Towers revient avec un nouveau morceau nommé : Here Comes The Rain 2 couplets qui s'opposent, le premier est pessimiste tandis que le second redonne de l'espoir !! Le texte parle de la vision trop négative que nous avons parfois de la vie !! Promo à écouter dans les player de cette page !! Au 21 février 2016 : Ajout de 3 nouvelles photos en section photos de cette fiche ( Ou ici ) Au 13 décembre 2015 : Reprise d' Imagine Dragon ( radioactive ) en écoute dans cette page et en diffusion sur Rockenfolie, La webradio !! Line Up : KARRAOUI Tommy : Choeur / Percutions / Guitare KARRAOUI Nathan : Choeur / Percutions / Guitare PINGET Aurélien : Chant Lead / Guitare HUDRY Olivier: Choeur / Basse Biographie : Les Bear's Towers sont un groupe de pop-folk composé de quatremembres : Aurélien PINGET au chant lead et à la guitare , Olivier HUDRY à la basse, Tommy et Nathan KARRAOUI quand a eux, se partagent la 2ème guitare , l'harmonica et la percussion. Issus de deux groupes aux styles opposés , ils décidèrent d'abandonner le punk pour ce qui est des 2 frères , et le pop-rock pour Aurélien et Olivier, afin d'évoluer dans un univers acoustique , chaleureux aux odeurs de feux de camps et de bois vernis. Inspirés de plusieurs artistes tels que Mumford and Sons , The Lumineers ou encore Sons of The East , les Bear's Towers tentent de trouver le juste milieu entre le folk mélancolique et la pop dynamique , sans oublier une touche de rock , qui reste, pour chacun d'eux, leur premier amour musical. Musiciens mais avant tout amis , les Bear's Towers ne sont , au final , qu'un bande de potes qui partagent la même passion , souhaitant faire découvrir leurs univers aux autres.