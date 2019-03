Actualités :

Au 27 janvier 2019 :

L'album "Kyma" entre en diffusion sur Rockenfolie

Au 20 Avril 2018:

le 2nd single "The River", issu de l'album Kyma, vient de sortir

La sortie de l'album est prévue pour le 04 mai :)

Au 13 Février 2018:

Vous connaissiez déjà "Never Alone", notre premier album de 2017.



Le groupe est aujourd'hui au coeur d'une actualité musicale très riche, avec : - La sélection du chanteur Aurélien Pinget dans la saison 7 de "The Voice (coach Zazie)



- La sortie de leur tout nouveau single, avec le titre "Aimless Wanderer" voir le vidéo clip



- La sortie prochaine de leur deuxième album - La sortie prochaine de leur deuxième album

"Aimless Wanderer" annonce également une évolution du groupe vers un style plus "pop-rock", tout en conservant notre bonne folk

Au 20 Novembre 2017:

Le groupe à un nouveau presse book

Au 15 Septembre:

Le groupe participe au Tremplin Ninkasi Music Lab #2

et il travail sur un deuxième album qui devrait sortir d'ici début 2018.

Au 17 Mai 2017:

Un nouveau clip tout frais tout neuf

Au 19 Avril 2017:

De nouvelles photos, un nouveau line up, une nouvelle bio, un nouveau logo et une vidéo.

Au 06 Dédembre2016:

Never Alone, dernier album est disponible.

Au 12 Novembre 2016:

Vous pouvez découvrir leur deux derniers vidéo clip dans l'onglet vidéo.

Au 17 Octobre 2016:

Bear's Towers participe a Musik casting du crédit agricole, possible de voter pour eux à cette adresse.

Line Up :

Aurélien pinget: Chant - guitare

Nathan Karraoui: guitare

Olivier Hudry: basse - clavier

Tommy karraoui: batterie

Biographie :

Bear's Towers naît en septembre 2015 de la complicité de ses musiciens fondateurs, amis

de la première heure, après avoir évolué et grandi dans divers projets séparés.

Quelques mois plus tard, SingleBel produit l'album studio enregistré durant l'été 2016 mêlant

pop folk et folk rock en 12 compositions.



Porté par Château Rouge (Annemasse) et leur accompagnement musical et scénique “sortie

de piste”, Bear's Towers remporte le titre de Lauréat 2017 du Printemps des Grandes

Ecoles (Printemps de Bourges) et une semaine d'enregistrement à la Maison des Artistes

(structure culturelle portée par Stéphanie et André Manoukian à Chamonix).

Le groupe s'envole ensuite pour plusieurs dates en Angleterre et en Suisse, des premières

parties dans plusieurs festivals : Musilac Mt Blanc, Montjoux festival, Rock n Poche,

Chaina'Zik Festival...aux côtés de Ben Harper, Selah Sue, Shaka Ponk, Asaf Avidan,

Talisco et bien d'autres.



Les accents folk sont là, comme une signature, et cette dimension pop -rock

apporte aux chansons plus d'explosivité, des ponctuations rythmiques marquées

et des breaks secs et incisifs.

Depuis " Never Alone ", leur premier album, les " Bear's Towers " développe un seul et

même récit décliné autour de quatre grands thèmes : l'errance, l'amour, la mort et la

renaissance. Au fil de leurs compositions, ils construisent un univers riche et cohérent

inspiré des grands mythes américains : la nature, les grands espaces, l'errance,

l'absence de racines, le passé douloureux, le " road-movie " et les amours

passionnels, qui naissent et meurent au hasard des chemins parcourus, au bord

d'une route, près d'une rivière ou dans la chambre d'un motel oublié.

Cette année 2018 marque la sortie de leur second album, intitulé “Kyma”, résolument plus

rock, sans délaisser cette touche pop-folk innée.