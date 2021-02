Nous sommes un groupe originaire du Beaujolais, au Nord de Lyon. Nous avons joué pendant 15 ans avec Almond's Drive, avons sorti trois albums et fait environ 350 dates en France et en Europe. Nous avons arrêté en 2015. Puisque la musique nous manquait et qu'on avait de nouveau des choses à composer et à raconter, nous avons créé BIG BATCH en 2019 qui concerne 3 des 5 membres du groupe précédent. Formule minimaliste, énergique avec pour seul objectif de passer de bons moments ensemble. Le temps de composer les 9 morceaux qui constituent notre premier album et pour Clément, notre ingé son préféré, de venir nous enregistrer et voici le disque qui nous faisait envie depuis longtemps.

64 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line