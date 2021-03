Détails de diffusion du titre : Like Me Nouveau ! Première diffusion : Today at 18h55 Dernière diffusion : Today at 18h55 Une diffusion depuis wednesday 18 september 2019 : Today at 18h55

D'ailleurs c'est en Suède qu'a migré le leader, frontman et principal compositeur du groupe, Swan Hellion . Et c'est encore en Suède que leur dernier album, intitulé " Dying Breed " a été composé, enregistré et mixé. Après deux albums produits aux Etats-Unis par Jack Douglas (Aerosmith, Cheap Trick, John Lennon),c'est Chris Laney qui s'est retrouvé aux manettes du dernier méfait des quatre savoyards, celui-là même qui avait réalisé " License to Thrill " en 2008, disque considéré par la plupart des fans du quatuor comme un album majeur de la vague du revival de la scène hard rock des années 2010. Sorti en septembre 2019 sur le label allemand SPV / Steamhammer et sera suivi d'une tournée européenne avec leurs potes de Kissin' Dynamite , "Dying Breed" s'est révélé tout autant comme un succès commercial (une des meilleures ventes du label) que médiatique, allant jusqu'à détrôner certains groupes allemands dans la presse metal teutonne.

Formé en 2003 en Haute-Savoie, BlackRain ne compte plus les concerts donnés en France, en Europe et dans le monde. Avec 6 albums au compteur, BlackRain s'est installé comme un groupe incontournable de la scène hexagonale et a su conquérir un public fidèle hors de ses frontières où il est considéré comme une des formations majeures du renouveau de la scène sleaze metal avec leurs compères suédois de Crashdïet et de Crazy Lixx .

465 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line