Jeune groupe créé en Janvier 2018, Black Mondeuse, après quelques mois de répétitions, effectue son premier concert en avril dernier et depuis lors, a donné une douzaine de concerts dans la région de Saint Julien en Genevois. Le groupe a réalisé un tout premier clip sur le titre éponyme Black Mondeuse. Il a pour projet dans les mois qui viennent l'enregistrement d'une maquette et le tournage d'un nouveau clip et continue parallèlement à faire des concerts et à composer de nouveaux morceaux

63 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line