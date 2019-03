Détails de diffusion du titre : Monsanto Nouveau ! Première diffusion : Saturday 23 february at 02h03 Dernière diffusion : Today at 09h04 3 diffusions depuis friday 29 september 2017 : Today at 09h04 Saturday 9 march at 06h52 Saturday 23 february at 02h03

Jeune groupe créé en Janvier 2018, Black Mondeuse, après quelques mois de répétitions, effectue son premier concert en avril dernier et depuis lors, a donné une douzaine de concerts dans la région de Saint Julien en Genevois. Le groupe a réalisé un tout premier clip sur le titre éponyme Black Mondeuse. Il a pour projet dans les mois qui viennent l'enregistrement d'une maquette et le tournage d'un nouveau clip et continue parallèlement à faire des concerts et à composer de nouveaux morceaux

124 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line