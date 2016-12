Actualités:

Au 17 Mai 2016:

Sortie de l'EP "The Unwanted Songs" Line-up: Duchamp Jean-Claude (Chico) : Batterie

Colson Matthieu (Mat) : Chant

Plagliarin Lione (Lio) : Basse

Larochette Patrice (Pat) : Guitare Biographie: Black Poppers se forme fin 2008 avec pour idée maîtresse ENERGIE et GROOVE. Les membres se rencontrent lors de soirées JAM et décident de proposer leur vision du rock n roll en faisant valoir une expérience déjà acquise. Ainsi, Pat et Chico (guitare et batterie, Shaman Tribu), Mat (ex chant, Dream Fool Disease) et yo (basse, session de studio) commencent le live mi 2009, notamment en premières parties de ADAM BOMB (usa) et ROYAL SPLEEN. Le premier album attendu, MO JO, sort en décembre 2010 et propose 9 titres inédits, dans la grande lignée du rock N roll, de Chuck berry à Queen of the stone Age. En 2011, Black Poppers ouvre pour MASS HYSTERIA en février. Le maxi '4 Dirty songs for fun and profits' sort le 21 décembre 2012 comme l'avait prédit les incas. En découlera un clip 'let's move' en 2013. Début 2014, Lio remplace Yo à la basse et les Blacks sont repartis pour un tour.