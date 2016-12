Actualités:

Au 10 Juillet 2016:

En préparation d'un nouvel EP cet été, le groupe ralentit le rythme effréné de ses dates depuis début 2016 pour se consacrer à l'enregistrement de ses nouveaux titres. Sortie prévue à l'automne 2016.

Line up:

Gimilio Brice : Chanteur

De Luca Marc : Guitariste

Racine Valentin : Guitariste

Jobard Antoine : Bassiste

Jobard Jules : Batteur

Biographie:

Formé en 2013 à Besançon, Blanker Republic trouve ses influences les plus évidentes dans l'énergie Indie Rock façon Arctic Monkeys, comme dans le cocktail puissant et mélodique de groupes comme les Foo Fighters ou Biffy Clyro.

Le combo bisontin sort son premier EP éponyme en juillet 2015.



On y retrouve à la fois puissance rock (Don't Have a Look Down), énergie british (Get Away, Just For You) et douceurs pop avec des ballades aux mélodies aériennes (Wanna Get Free, Hope).

Le groupe compte une cinquantaine de concerts à son actif, avec parmi les plus notables, la Rodia en 2013, le Festival de la Paille et le Live in Jura en 2014, ou encore la finale du Plus Grand Cabaret de Franche-Comté (tremplin gagné par le groupe) en 2015 à la Commanderie de Dole.

En 2016, le groupe atteint la finale du Battle of the Bands à l'Ayers Rock Boat à Lyon - leur performance leur vaudra d'être repérés par le nouveau fer de lance du Punk Hardcore hexagonal, The Amsterdam Red Light District, qui les invitera à partager un concert à Rouen en mai - et sera à l'affiche de six festivals dont l'EuroPopCorn avec Luke et les Wampas.