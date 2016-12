Bobby, White and Brownz

Bobby Brown, Tommy White et Brownie Brown vous balancent un peu tout ce qui leur passe par la tête et ailleurs. On a l'impression qu'il y a du rock n'roll, du punk, Alain Souch... (heu non pas lui) et du métal mais c'est toujours à peu près du rock ; du rock approximatif.

