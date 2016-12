Actualités : Au 07 janvier 2015 : Entrée en diffusion de 4 nouveau titre extraits de l'album à venir !! En diffusion sur Rockenfolie, la radio et en écoute dans cette page !! Line Up : James Carpi : (Verse1gétorix) : guitares et chant

Mike Matuzeswki (le druide) : basse, chant

Romain Di Loreto (le romain) : batterie Biographie : BriXtom a été crée en 2007 en digne successeur du groupe JJGang. Les musiciens qui forment ce trio 'rock' sont aussi éclectiques dans leurs origines musicales que dans leurs activités en tant que musiciens au sein de diverses formations. Mike Matuszewski à la basse et au chant. Fils de musiciens amateurs, il a créé son premier groupe à 14 ans. Après diverses expériences en folk, pop et rock, il s'oriente naturellement vers sa voie, le blues. C'est la rencontre avec le bluesman John Lee Hooker au début des années 80 qui orientera sa carrière vers ce style qu'il affectionne. Auteur, compositeur, interprète, il participe dans de nombreuses formations telles que 'Cherokee', 'MG Blues Band', 'Carlos Pavicich and the two minutes'. Toujours à la recherche d'expériences nouvelles, il rejoint Brixtom à sa création dès 2007. Romain Di Loretto à la batterie. Il a débuté la batterie très jeune avant de rentrer au conservatoire d'Esch sur Alzette (Luxembourg) où il découvrit les percussions classiques. Il poursuit son apprentissage avec Olivier Baldissera et rentre au département Jazz du conservatoire de Metz. Parallèlement à ce cursus, il obtient une licence de musicologie à l'université Paul Verlaine de Metz et s'ouvre à d'autres influences musicales mais également à d'autres instruments (clavier, guitare) C'est au contact d'autres artistes comme Fabergo qu'il intègre différents projets allant de la chanson française au rock, en passant par le jazz, avec des groupes tels que 'Sales Fées', 'Mock', 'Vach'2Zoo'. Il enseigne également la batterie. Il rejoint BriXtom dès sa création. James Carpi à la guitare et au chant. Guitariste autodidacte à l'origine de la création du groupe, il est tombé très tôt sous le charme de la musique de Jimi Hendrix et de Led Zeppelin. Dès son apprentissage, il a toujours composé les musiques et écrit les textes, préférant ce côté artistique que celui du copiage. De nombreux groupes ont jalonnés son parcours de compositeur, au grès de ses inspirations tantôt plus rock, tantôt plus hard tels que 'Cobra',' Lolita', 'Banana Juice', 'Dei Santi', 'JJGang'. Auteurs, compositeurs des morceaux de BriXtom, il est au travail pour finaliser le prochain album du groupe qui devrait voir le jour au dernier trimestre 2013. L'ambition des musiciens de BriXtom c'est le plaisir de partager sa musique sur scène. Difficile de prétendre à de véritables scènes quand on est pas connu et difficile de se faire connaître sans passer par ces scènes. C'est pour cela que BriXtom espère cette reconnaissance par le biais des radios mais aussi du nouveau support qu'est le Net. Faire écouter la musique de BriXtom et accrocher un public curieux de voir le groupe sur scène, tout un programme et toute la volonté et le désir de briXtom. A peine achevé l'album "Roc en Gaule", le groupe enregistre son second album de compositions avec la volonté de présenter un album plus abouti au niveau des arrangements, surtout vocaux. Cet album devrait voir le jour vers la fin de l'année 2013.