Extrait de l'émission Rock Express du lundi 21 janvier 2019 avec Rémy, Laurent et François du groupe Burn The Day venus à bord du wagon restaurant afin de répondre aux questions de Damien. Au programme, retour sur l'historique du line up formé par les deux frères et leur rencontre avec François. Sans oublier leurs influences, prochaines dates de concert et projets pour 2019.

