Burn The Day

Détails de diffusion du titre : Breed and consequences Nouveau ! Première diffusion : Yesterday at 17h10 Dernière diffusion : Yesterday at 17h10 Une diffusion depuis saturday 20 may 2017 : Yesterday at 17h10

Après différents changements de noms et de bassistes, ils décident d'enregistrer à deux leur premier album. Il leur faudra presque trois ans pour enregistrer, mixer et créer le visuel du premier album sachant qu'ils n'avaient alors aucunes connaissances en enregistrement, mastering et autres. S'en suivront quelques mois de répétitions à deux avant l'arrivée de François, bassiste, fin 2016. Ils répéteront alors à trois pour mettre en place le premier album et commenceront les concerts en mars 2017. Et depuis, ils continuent de donner autant de concerts que possible.

42 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line