Rompu à l'exercice de la scène, le désormais quatuor revient avec plus de rage et de fureur, déterminé à conquérir l'hexagone. La rythmique implacable de Yuri Quintero et Alain Pérusini et la virtuosité du guitariste Nicolaï Quintero soutiennent les textes ciselés de Walther Gallay, chanteur et leader historique du groupe.

Après 40 concerts en première partie de Deep Purple, dont une date mémorable à l'Olympia, l'ouverture des 2 concerts d'AC/DC au Stade de France et au Stade Vélodrome ainsi que, entre autres, le Montreux Jazz Festival et le Long'I'Rock en compagnie de Juliette Lewis et Scorpions, Café Bertrand a assuré l'affiche de nombreux festivals (Fuckin Rock Fest à La Maroquinerie Paris, le Burn Rock Mountain Festival, La Guerre du Son,etc). Le groupe sort son 3eme album "Les mains dans l'Encre" le 28 Février 2012 et reprend la route dès le mois de Mars afin de défendre ce 15 titres qui marque un virage pour les 4 phénomènes que sont les "Caf'B".

