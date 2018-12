Actualité : Au 21 décembre 2018 : Le Révolution Tour 2019 se prépare et Café Bertrand reprendra la route pour défendre le dernier album QU4TRE. La formation prépare actuellement un nouvel EP, préambule au prochain album à venir en Sept 2019. Le clip Alice est en ligne sur YouTUbe : https://www.youtube.com/watch?v=4AisbHWkAQ0 Le groupe parrain de Rockenfolie reviendra lors du tour pour un live endiablé à la radio ! Stay connected rockers, on vous prépare une belle année ! Au 15 Décembre 2017: Nouveau line-up avec Marion Gaillard qui rejoint le groupe à la guitare Au 26 Mai 2017: Après deux ans de travail, le groupe revient en force avec un nouvel album QU4TRE, très largement soutenu par les internautes, et prépare sa nouvelle tournée Revolution Tour qui emmènera le groupe sur les routes hexagonales et helvètes dès le mois de Mars 2018. Plusieurs mois de tournée qui permettront aux fans du groupe d'apprécier le nouveau show ! Au 17 Mai 2017: Une nouvelle biographie et un album QU4TRE qui va sortir le 26 Mai 2017. Au 19 Javier 2017: Un nouveau titre "l'enfer" à écouter sur notre plateforme Au 16 Août 2015 : Sortie de notre single "la rage" pour le 15.09.15 (sortie nationale deezer et itunes), et en diff radio dès le 1er septembre Biographie : Parrain de rockenfolie depuis 12 années, le groupe Café Bertrand s'inscrit comme un des groupes majeurs de la scène rock indépendante et française. Fondé en 1992, les "CafB" célèbrent 25 ans d'existence avec la sortie nationale de leur nouvel album QU4TRE le 26 Mai 2017 et préparent une rentrée explosive avec une nouvelle tournée. Walther Gallay (chant et guitare), Alain Perusini (basse), Alfredo Rogante (guitare) et Yuri Quintero (batterie) ont concocté un album où la langue française est reine, le riff ravageur et à n'en pas douter, les rockers servent là un album abouti, urgent et généreux.