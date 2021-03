Actu : Sortie du premier clip en Novembre 2020. Sortie d'une série de live. Passage télé sur FR3 Picardie. Passages radio SUN et NRJ. Sélection pour l'Imaginarium festival et d'autres que nous ne pouvons pas citer. Biographie : En 2019 Dr. Pop, PRZ et D.TeX lancent le projet CANCELLERS ! Les compositions sont écrites en quelques semaines ! Le trio Amiénois a un style unique ! Les rythmiques d'outre-manche jouées par Doc Pop sont enrichies par les sonorités californiennes que PRZ maîtrise à la perfection ! La puissance du jeu de D.TeX à la batterie apporte une dynamique incroyable aux compositions du trio ! Leur premier album " The Worst Of " sort en Janvier 2020 ! Il est entièrement enregistré et mixé par PRZ ! Disponible au format CD et sur toutes les plateformes de streaming, il reçoit dès sa sortie une multitude de critiques positives. Plusieurs milliers de lectures sont comptabilisées en seulement quelques jours ! Le photographe et critique amiénois Will Sonic s'y intéresse de près et publie plusieurs articles à leur sujet. Les CANCELLERS font partie de la programmation de plusieurs festivals de la région, mais la crise sanitaire actuelle aura raison de ces beaux évènements. Ils feront quelques dates dans la région amiénoise entre Juin et Septembre avant de retourner s'enfermer pour composer leur prochain EP. Les concerts ont été bien accueillis par le public ! Trois jours avant le second confinement, le groupe se lance un défi ! Réaliser eux même leur premier clip ! En 2 soirées les scènes sont filmées ! Il faudra 2 soirées supplémentaires à PRZ pour réaliser le montage. Le clip est vu plus de 5000 fois en moins de 2 semaines (Toutes plateformes confondues) ! CANCELLERS SAVE THE WORLD est disponible sur les réseaux (Facebook & Insta) et sur YouTube. Une chronique vidéo réalisée par Projotirock permettra au groupe de passer sur les ondes de la Radio Nantaise SUN en Novembre 2020 ! En décembre 2020, la chaine FR3 Picardie choisit les CANCELLERS pour lancer une série ayant pour but de présenter des artistes régionaux au JT. De nombreux autres projets sont à venir pour 2021 ! Bref, les CANCELLERS vous rappelleront que le rock n'a pas de barrière d'âge ! Ne les manquez surtout pas ! Line Up : Dr.Pop (Guitare rythmique) PRZ (Guitare lead + chant) D.TeX (Batterie) Liens : https://www.instagram.com/cancellersband https://www.youtube.com/channel/UCwqHBMPeJj9bdQP1aeTspYA Spotify : https://open.spotify.com/album/2dnusogmZfHsZT7vnKIy7a... Deezer : http://www.deezer.com/album/125292812 Apple Music : https://music.apple.com/fr/album/the-worst-of/1493812815