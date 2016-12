Actualités : Au 21 février 2016 : Sortie du nouvel album " The Speed Of Time " en septembre 2015. Préparation d'un nouvel album en cours Line Up : Julien Kidam : Chant / Paroles / Musique Kora Li : Claviers Nico : Guitare Biographie : Si Christian Death et Marilyn Manson avaient donné naissance à un projet électro, il aurait certainement sonné comme Chemical Sweet Kid. Depuis 2008, le groupe évolue dans un univers sombre, énergique et dansant. A la fois sinistre et mélodique, la puissance des morceaux s'imprègne d'une ambiance ténébreuse aux beats saturés, bercée par la voix de Julien Kidam, tantôt agressive, tantôt posée, mais toujours obscure et furieuse. Après leur premier album Tears Of Pain en 2011, Broken Wings sort sur le label allemand Danse Macabre en 2012. Dans ce deuxième album, l'électronique s'accouple avec violence à des sonorités proches des riffs de guitares le long de 13 plages d'un rock industriel délicieusement dark. Chacun de ces deux opus a été suivi par un album de remixes proposé en téléchargement libre. Mais c'est sur scène, à travers un show des plus énergique, que le groupe s'exprime réellement. Avec une centaine de concerts à son actif et après avoir été chroniqué et interviewé dans les plus prestigieux magazines de la scène alternative européenne (Zillo, Sonic Seducer, Orkus, etc.), Chemical Sweet Kid est endorsé depuis avril 2014 par la marque de T-Shirt HYRAW Clothing. Tout cela a permis à CSK d'assurer la première partie de groupes tels que Hocico, The Young Gods, Punish Yourself et de participer à de nombreux festivals dont le Dark Munich Festival, Dark Castle Festival, Donkey Rock Festival. Faisant évoluer ce son qui leur est propre, le dernier album de CSK "The Speed Of Time" est sorti en septembre 2015, précédé de deux vidéoclips. Restez à l'écoute, Chemical Sweet Kid n'a pas fini de faire parler de lui !