Chemical Wedding

Actualités :

Au 18 Septembre 2016:

Plusieur concert à venir : Le 24/9/2016 au Brin de zinc, au Warmaudio le 7/10/16 en company de Goddam et de Goatfather et enfin le17 decembre nous avons un concert de charité a Aix les Bains.

Voici aussi un jolis clip à découvrir ici

Au 25 février 2016 :

Le staff de Rockenfolie vous propose d'écouter la chronique : Les divagations Rock'n roll spéciale : Chemical weeding ( dans les player de cette page !! ) - La chronique écrite est dispo dans l'onglet chronique.

Au 13 Novembre 2015 :

Nous travaillons sur un set accoustique ainsi qu un CD LIVE. Nous bossons aussi sur la réalisation d'un clip

Line Up :

François Mandelli : Basse

Serge Tonnerieux ( Ratlesnake) : Guitare / Backing vocals / Promotion et Market

Eric Bevilacque : Chant lead

Yohann Chatillon : Guitare / Backing vocals / production et engineering musical

Tof ( choukard ) : Batterie / Backing Vocals

Biographie :

A la base c'est 4 potes tous très occupés par des projets tel que Rest In Peace, Hellixxir , Spooky Dub qui décident de monter un cover band de Bruce Dickinson mais très vite des compositions arrivent ainsi que des dates et le groupe se mettre à composer des chansons très vite mais gardèrent le nom du projet car il reflète bien l'état d'esprit du groupe.

Les membres fondateurs sont Eric Bevilacqua chant, Christophe Tonnerieux (batterie et chant) et Serge Tonnerieux (guitare chant) puis très vite Camille Marquet les rejoint à la basse et Yohann Chatillon arrivera à la guitare pour compléter le line up. Camille malheureusement décèdera en voiture un matin de Juillet 2011 en se rendant au travail. La promo du premier album reprendra avec une année 2013 très chargées en dates de concerts en France et ainsi le groupe boucla la boucle et commença l'écriture de Don't Look Back.

Les influences sont très variées et donc le terme de metal alternatif est utilisé. Le groupe a souvent été comparé à Alice in Chains ou Alterbridge et n hesite pas à faire des incursions calmes et accoustiques.Le groupe est réputé pour l'énergie déployée en concert.