RockenFolie N5 Edition Karting reçoit ciro&me ! plus d'une heure d'interview face à Serge Le Barbare et le Docteur Eultofio, entrecoupée d'extraits de leurs deux derniers EP, "SBIMH" et "Simple Crash" et les chroniques endiablées de la team des enKartés, le Professeur Xavier, Messire Darta, Miss Tibouchon, Eric Laspales Dickinson à l'affut de la moindre panne de micro, avec Matt Fredm, Les Tétines Noires, l' Atelier Cluses et Les sales majestés, CloumanOfficiel, Fontaines D.C., Fields of Næcluda, etc...