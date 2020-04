Actualités :

Au 9 avril 2020 :

Nouveau morceau en diffusion : Shooting stars

Au 23 mars 2020 :

Nouvel album Start Over en diffusion

Au 29 février 2020 :

Un nouveau morceau en diffusion : Poison in my veins

deux nouvelles Vidéos

Au 25 mars 2019 :

En préparation de clips et en tournée / recherche de dates pour partager en live avec le public les morceaux de notre nouvel album Ravens don't fall

Line Up :

BARRAT Alexandre (Alx) : Batteur / Tourneur

BARRAT Raphaël (Raph) : Guitare

DUMONT Théo (Théo) : Chant / Guitare / Communication

MEUNIER Guillaume (Meumeu) : Basse

Biographie :

Vous imaginez Nickelback ou Halestorm qui croise Superman et Batman et se disent : ce serait cool de jouer tous ensemble ? J'ai testé pour vous au détour d'un concert et ça donne Cloudfalls : une voix puissante, des riffs straight in the ass et des mélodies qui restent en tête !

En voyant ces mecs en super-héros sur scène, on ressent le bonheur qu'ils ont à jouer et partager leur musique. C'est simple, je me suis pris en pleine face un bon rock alternatif survitaminé et efficace .

Cloudfalls, c'est une musique rock teintée de métal, inspirée par l'univers de DC comics et Marvel. Un premier album de 8 titres "Start over" est sorti en 2016.

Il est disponible sur toutes les plateformes en ligne (Spotify, Deezer, etc..). Un nouvel album "Ravens don't fall" encore plus direct et puissant est sorti en décembre 2018.