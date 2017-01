Actualité : Au 05 Janvier 2017: Vidéoclip du titre les étiquettes à découvrir ici. Clouman présente son dernier album: L'amour VS le reste du monde. Au 09 Mai 2016: un petit message de Clouman rien que pour vous: " Avis aux Cloutes et aux Clous, Clouman travaille sur son 4° album, sortie prévue en, en ,en.... pas facile à dire tant l'emploi du temps est délicat à gérer : travail, vie de famille, la musique, les dispos des musiciens, un vrai casse tête logistique! En tout cas çà sera en 2016! Alors pour rester dans la dynamique de création, on vous dévoile quelques chansons terminées dont une exclue " rockenfolie " : les étiquettes! Chanson bien rock signant la coopération avec deux jeunes musiciens Paolo REZZE : guitare, violoncelle, Dorian JANIN bass et contrebas en plus des éternels Christian MORFIN au mix et arrangement et Richard vECCHI aux claviers et programmation rythmique. David GAILLARD signe la batterie. Un album qui sera dans la lignée des autres albums : la chanson française aux accents pop et rock! Toujours un peu délire, à la limite du subversif, ce premier titre défonce la manie de nos médias et politiques à coller des étiquettes sur tout le monde afin de mieux diviser (mieux régner?), une vrai chanson étiquettophobe!!! a+ Clouman" Au 08 octobre : J'ai un nouveau son d'une nouvelle chanson : "le meilleur des mondes " Plutôt rock, ce sera le premier titre que je vais faire découvrir car je prépare un nouvel album pour début 2016 ! Titre en diffusion et en écoute dans cette page !! Au 15 Juillet 2014 : interview d'une webtélévision (matv en beaujolais) avec en bonus la découverte d'un bout d'une nouvelle chanson, d'une reprise piano de noir des : Cliquez ici Au 04 mars 2014 : Ajout du clip : " La complainte du : " C'est assez " en section vidéo de cette fiche !! Biographie : Clouman est vétérinaire praticien dans le Rhône, vit dans une ferme au milieu des bois et des animaux avec sa femme et ses deux filles qui chantent d'ailleurs dans le disque. L'émission "30 millions d'amis" a d'ailleurs réalisé deux reportages (à voir sur les sites vidéos de Clouman). Cette ambiance un peu décalée, proche de la nature, est l'une de ses inspiration principale. Sa passion du chant ne le quitte pas depuis la toute petite enfance, mais avant la quarantaine, il n'avait jamais envisagé autre chose .... Musicien totalement autodidacte, il compose depuis bien longtemps mais c'est avec l'avènement de la production informatique qu'il se met à faire des maquettes distribuées au hasard des rencontres. Jusqu'au jour où ses chansons tombent dans les mains de Richard Vecchi et Christian Morfin, deux intermittents du spectacle avec qui il va concrétiser ses rêves d'adolescent : faire un disque mais surtout son disque, ses chansons! Il réunit ses copains et sa famille, passe une soirée par semaine dans une cave transformée en home studio high tech, et finit par sortir son premier CD "Clouman se lance, tout le monde s'en fout'. Avec une première troupe un peu réduite (pas de batteur, ni de bassiste), il réussit tout de même avec la chanson "le peu de toi" et son fameux clip sur les gorilles à faire buzzer le web : les chroniqueurs vont vite le surnommer le chanteur écolo. Deux années plus tard, et avec le même emploi du temps (une soirée par ci par là après la clinique), il réussit à sortir son nouvel album. Entre temps, le travail sur les compos, les cours de chant, la présence d'un batteur et d'un bassiste, vont lui permettre de réaliser un CD à la hauteur de son espérance, vous l'avez entre les mains, à vous de juger! La Bande à Clouman Le hasard fait bien les choses, et Clouman en s'entourant d'amis a réussi à réunir une sacré bande talentueuse, jugez plutôt : l'âme du groupe autour du Clouman sont Christian MORFIN, le producteur son et musicien de Romain Lateltin, Richard VECCHI, clavier de la chanteuse folk/country Matis. La bass est tenue par Yvon CHERI, l'ex bassiste de l'Affaire Louise Trio. La trompette est jouée par Nicolas Baronnier concertiste et professeur de trompette, qui a permi aussi la présence des chanteurs de la Primatiale St Jean de Lyon. Le flutiste est Olivier GOSSELINK un des rares fabricants français d'ocarina en terre cuite dont il est le fabricant et virtuose, sa nièce Florinda joue du violon sur l'album. Laurent FALSO à la batterie a accompagné entre autre Gilbert MONTAGNE et les Vampas! L'association de l'amitié et du talent donne le son et le groove de cet album!