En 2014 COPERNIC change de line up et se retrouve à 4 (Tom, Anthony, Stram et Pierrot) et enregistre un EP 2 titres : “One step Higher”.

27 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line