RockenFolie N5 Edition Karting reçoit Council ! les trois frangins américains, accompagnés par Laetitia, faces à Serge Le Barbare et le docteur Eultofio, soutenus par Samuel CobainTopless à la traduction, pour plus d'une heure d'interview illustrée d'extraits de "Haunt me" et autres œuvres du groupe, des chroniques à tombeau ouvert de la méchante bande des enKartés, le Professeur Xavier, Messire Darta, Miss Tibouchon, Eric Laspales Dickinson au réglage des bolides enragés, avec BlackRain, U2, l' Assoce Lesenfants Durock et Demented Are Go, Thomas Parth, The Strumbellas, Thee Brinks, etc...