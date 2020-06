Actualités :

Au 6 juin 2020 :

- 23 Juin, sortie d'un nouvel EP intitulé Get Numb.

- 14 Juillet, sortie de Wonderwall, une reprise du groupe Oasis

- 4 Aout, sortie d'un nouvel Ep intitulé Haunts me

Line Up :

Patrick Reeves : Chanteur/piano/basse.

Douglas Reeves : Batterie/voix de sauvegarde.

Andrew Reeves : Guitare/chant de sauvegarde.

Biographie :

COUNCIL est composé de trois frères qui espèrent échanger dans une vie d'agriculteur pour réussir leur véritable passion, la musique. Pat, Doug et Andy Reeves ont équilibré le travail dans les domaines de Baldwinsville, NY pendant la journée et le perfectionnement de leur métier la nuit dans leur grange familiale. Leur engagement envers leur musique a commencé à porter ses fruits.

Ils ont récemment attiré l'attention à la fois locale et nationale pour leurs performances sonores et charismatiques uniques. Après avoir joué de nombreux spectacles à succès sur les piliers de NYC et ouvert pour des groupes tels que The Strumbellas, The All American Rejects et The Kooks, ils se sont imposés comme l'un des meilleurs groupes à venir.

COUNCIL a fait jouer sa musique tout au long des Jeux olympiques d'hiver de 2018, de la Coupe du monde de la FIFA, d'American Idol, So You Think You Can Dance, de World Of Dance et de la Premier League pour n'en nommer que quelques-uns. Ils viennent de finir une tournée pop-up à New York parrainée par Bose.