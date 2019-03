Détails de diffusion du titre : In my mind Nouveau ! Première diffusion : Friday 8 march at 00h12 Dernière diffusion : Today at 05h20 2 diffusions depuis thursday 28 september 2017 : Today at 05h20 Friday 8 march at 00h12

" CRAZY JESSE " est né entre Londres et la Haute-Savoie. Une basse surpuissante, une batterie sans concession, un chant énergisant. " CRAZY JESSE " est un trio au mélange de Rock/Electro en français et anglais influencé par le duo anglais Royal Blood ou des groupes comme No one is innocent Foo Fighters , Halestorm, Pretty Reckless...Les textes et mélodies engagés retracent les différentes folies de la société humaine..... Attention, Vibrations sonores au rendez vous !!

