Actualités :

Au 17 octobre 2016:

Un nouveau Line-up, une nouvelle Biographie, et un vidéo-clip!

Ce titre vient de leur prochain Album à venir en novembre!

Au 17 mars 2016 :

Plusieurs concerts sont prévus

Line Up :

Cris Luna : guitare chant

Florent : guitare chant

ben Cazzulini (Ange) : Batterie

Nicolas Fageot : basse

Biographie :

”Phoenix”, le nouvel album de CRIS LUNA disponible le 1er Novembre 2016 est une plongée profonde dans l'adolescence de CRIS.

Le style se veut plus onirique et plus Rock, s'inspirant à la fois du passé, du présent et de l'avenir pour faire surgir un son sans âge, sans attache, le son CRIS LUNA. CRIS LUNA, de son vrai nom Christophe Schoepp est attiré par la musique dès son plus jeune age et sera rapidement bercé par le Rock Anglo-Saxon des années 60/70.

L'année de ses 12 ans, il intègre l'orchestre de son collège et débute sur le tas la pratique de la guitare et du chant. CRIS est fortement marqué par la nouvelle vague Hard Rock et Heavy Métal en provenance du Royaume-Uni et des USA qui déferle sur l'Europe durant ces ”Eighties”.



CRIS s'écarte pour un temps de la musique, mais cultive secrètement son jardin créatif ...

2010 marque le début d'un travail intensif de composition qui abboutira sur un 1er album en totale auto-production. ”Babylon Child”, un disque exutoire, aux multiples facettes, allant du Rock, Prog Rock, au Post Rock sort en 2012.



Mais il faudra attendre mai 2014 et la sortie du 2nd LP ”Maëlstrohm” (produit en collaboration avec Laurent Lepagneau (Ange)) pour que CRIS LUNA soit salué par la critique Rock en France et en Belgique.

En effet, ce deuxième opus est une vraie réussite, une exploration sonore rageuse et aboutie.

Véritable tempête sonique, le disque mélange Punk Rock aérien, Heavy Prog Rock et Garage Psyché suburbain.

Le magazine ”Rock & Folk” le désigne comme l'une des meilleures autoproductions Rock hexagonale.

CRIS LUNA (guitare/chant), aujourd'hui, entouré sur scène de Benoit Cazzulini (Ange) à la batterie, de Florent Latarche à la guitare, et de Nicolas Fageot à la basse reprendra la route en cette ?n 2016 pour entamer la rennaissance de ”Phoenix” sur scène.



" L'univers de CRIS LUNA se situe quelque part entre le Post Rock, le Rock Garage et le Prog Rock. Une musique gorgée de guitares saturées, de climats envoûtants et d'énergie brut ! " Les in?uences : Pink Floyd, David Bowie, MC5, the Stooges, NIN, Black Sabbath, Smashing Pumpkins