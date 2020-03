Détails de diffusion du titre : Doctrine Consanguine Nouveau ! Première diffusion : Sunday 1 st march at 09h03 Dernière diffusion : Today at 09h35 3 diffusions depuis sunday 16 september 2018 : Today at 09h35 Thursday 5 march at 05h03 Sunday 1st march at 09h03

En effet, leurs paroles en français traitent de maux tels que l'aliénation, le consumérisme, l'argent, la guerre, la religion... Tous ces sujets s'entremêlent toujours d'eux-même dans leurs chansons par des liens de causes à effets et viennent souligner la volonté dénonciatrice du groupe. D'ailleurs Eveil De L'Esprit, leur premier MCD, composé de 6 titres et d'une intro en est le plus bel exemple.

26 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line