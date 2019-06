Actualités : Au 15 juin 2019 : - Enregistrement d'un nouveau single + clip, sortie prévu septembre 2019 - Préparation d'un bandcamp - Entrée en diffusion chez rockenfolie - Sorti du premier clip officiel Never Stop Drinkin' 23 février 2019 - Tournée " Juste a drop tour " de juin 2018 à juillet 2019 - Sortie officiel de notre premier EP 9juin 2018 Line Up : Palmier Alex : Guitariste / chanteur Heraut Maxime : Guitariste Mazuir Thibaut : bassiste Depoorter Tom : batteur Biographie : CRITICAL PINT naît en 2017, lorsque Tom Depoorter, Maxime Héraut, Thibaut Mazuir et Alex Palmier se rencontrent. Avides de parcourir les scènes de la région, les compositions s'enchaînent et permettent au groupe de jouer leur premier concert en novembre 2017 au Réservoir (Belley, 01) supportant Drenalize et Hell In The Club. CRITICAL PINT se met à distiller son Loud Rock dans les bars des bassins aixois et chambérien. Quelques concerts plus tard, le groupe enregistre son premier EP "Just A Drop". Le CD autoproduit avec l'aide précieuse de Yannick Barru sort le 9 juin 2018 et permet au groupe de jouer au Brise Glace (Annecy), au Rock'n'Eat (Lyon), au Brin de Zinc (Chambéry) et de nombreuses autres dates. Tout en défendant leur EP sur scène durant l'année suivante, CRITICAL PINT sort son premier clip officiel “Never Stop Drinkin'” et prépare la sortie d'un single et d'un second clip au cours de l'année 2019.