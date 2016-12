Actualités : Au 15 janvier 2015 : De nouvelles photos ont été ajoutées à la section photo de cette fiche !! Au 20 Novembre 2015 : "La fin de l'année arrive avec le froid!

Départ vendredi prochain pour les Ardennes et le Nord le samedi avec un autre batteur, le nôtre s'étant cassé deux côtes est donc dans l'impossibilité de jouer avant le mois de décembre! Mais il est en voie de guérison!!

Nous bossons pour avoir des dates en 2016 ....Merci à tous de continuer à nous soutenir et bien sûr vos commentaires seront toujours les bienvenus! Rock on!!" Biographie : Le groupe " the Crows " date de 1966, formé de Christian Schneiter guitariste soliste, Elian Ayache bassiste, Philippe Renault batteur et José Tibaldi au chant. Il fait suite à la première formation " The Spirits " Leur musique était surtout influencée par Jimi Hendrix, (le plus gros du répertoire) et les classiques du Rythm N' Blues de l'époque (Sam & Dave, Wilson Pickett) Le groupe prendra ses valeurs durant les années 67 et 68, passages dans divers clubs parisiens et de la banlieue, tels le Week-End club, le Damiers Club, le Régiskaïa Club , le Grand Arbre et le Ranch de Johnny Halliday à Robinson. Tout ceci les amènera aux fameux " Tremplins " des vendredi soirs au Golf Drouot ou ils s'offriront deux victoires Après diverses tournées dans l'hexagone, la fin de l'année 1968 verra, suite à l'opération du chanteur et du service militaire, la dissolution du groupe. Le chanteur partira vers d'autres horizons, les autres membres continueront dans divers groupes Ce n'est qu'en décembre 2007 que Christian arrivera à convaincre José de reprendre avec lui. Christian quitte son groupe " Twin-Set " et avec José ils partent à la recherche de nouveaux musiciens. Le Bassiste Laurent Aporchat ancien guitariste se joint à eux, passionné de Rythm N' Blues, il est passé naturellement de la guitare à la basse, il à joué dans diverses formations (Funk, Blues, Pop-Rock, Jazz-Rock) Fin novembre 2007,Thierry Huylebroeck guitariste soliste, s'intègre à la petite équipe, il joue lui aussi dans un autre groupe spécialisé dans le Hard-Rock : KOB Le batteur Hervé Mathout, intermittent du spectacle, le bout-en-train de l'équipe, jouant lui aussi dans diverses formations vient compléter au mois de décembre le nouveau groupe, qui maintenant s'appelle " CROWS " La musique de " CROWS " est basée sur des reprises des années 65 à 75 : Spencer Davis, Steppenwolf, Spooky Tooth, Ten-Years After, Doors Jethro Tull etc ... mais aussi de Blues électriques très rythmés, Quelques tubes des 70's viennent compléter le répertoire. Le groupe s'efforce de jouer des titres très connus mais rarement ou pas du tout interprêtés par les autres formations. Le groupe complet n'est formé que depuis la fin décembre 2007 ... et leur premier concert sera en mars 2008 Après presqu'une année passée, et des concerts qui commencent à être de plus en plus fréquents, Thierry quitte le groupe, un choix motivé par la fatigue due à ses horaires de travail, son appartenance au groupe KOB qu'il a créé et avec qui il répète deux fois par semaine et surtout à l'éloignement occasionné par son prochain déménagement. maintenant nous revoilà partis avec un autre guitariste, Jean-Marie Demulder , qui va apporter sa touche personnelle au groupe. Quatre années de concerts et tournées, les deux "jeunes" Laurent et Jean-Marie décident de quitter "CROWS", Laurent est remplacé à la basse par Christian "Bruce" Mellies, et Thierry Huylebroeck fait son retour en remplacement de Jean-Marie! Un nouvel envol pour les " oiseaux noirs " pour cette année 2012!! Fin 2012 nous décidons de trouver un clavier! Notre but : nous ouvrir d'autres possibilités musicales! Premier contact, nous tombons sur le bon, en la personne de Laurent Eimery qui va tout de suite s'intégrer au groupe et y amener sa touche personnelle! Il participera à trois titres sur notre album "2nd From the Past". La compagnie des "corbeaux" s'est agrandie! Pour de plus grandes scènes encore ....!