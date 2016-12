Actualités: Au 17 Octobre 2016: Daisy Driver publie une vidéo tirée d'une captation live filmée au Milltone studio, dans le cadre de leur participation au festival Music City Tour Au 11 Septembre 2016: Daisy Driver publie un autre clip bien déjanté le 7 septembre 2016 pour le titre Tous les garçons. Une chanson délire et une vidéo qui l'est encore plus ! Vidéo clip à découvrir ici ! Au 27 Mai 2016: Le 24 mai 2016, DAISY DRIVER a participé à l'émission Du son dans mon salon avec le soutien de Kaporal, enseigne de prêt-à-porter.

Le tournage a été réalisé au showroom Kaporal à Paris. Le montage aura lieu dans les prochaines semaines, et l'émission devrait paraitre en juin. Au 16 Mai 2016: Daisy Driver viens de publier notre nouveau titre Une rose Un espoir, chanson de soutien à l'association Une Rose Un Espoir, le coeur des motards qui, chaque année en avril, prennent la route pour vendre des roses au profit de La ligue contre le cancer.

Nous avons pour le coup publier un clip vidéo mettant en avant l'action des ces bénévoles, héros des temps modernes.

Au 19 Avril 2016:

DAISY DRIVER a déjà publié 4 vidéo clips en moins d'un an et travaille déjà sur le cinquième. Ce prochain tournage sera consacré à une cause juste : la lutte contre le cancer, soutenue par l'association Une rose Un espoir, des motards au coeur tendre. Le groupe s'affaire également à présenter sa musique en live et participe au tremplin Music City Tour. Un rassemblement pour le public qui vient grossir les rangs de leurs fans à chacune de leur prestation Line Up:

FALZONE Daniel : Chanteur / compositeur / Arrangeur / Producteur

GERVASI Hugues : Guitariste / Auteur / Compositeur

KNAJDER Alexis : Batteur / compositeur

KULA Alexandre : Bassiste / compositeur Biographie: DAISY DRIVER, c'est le rock en images !!! Fin 2014, Dan et Hugo, respectivement chanteur et guitariste, se retrouvent pour composer quelques chansons ensemble, sans objectif bien particulier, juste s'éclater et jouer du rock entre copains. Ils sont rapidement rejoints par Alex à la basse et Alexis à la batterie. Au printemps 2015, le projet DAISY DRIVER est né, et le groupe a déjà quelques compositions bien ficelées. Les musiciens entament l'enregistrement des chansons dans le home studio de Dan et réfléchissent ensuite aux moyens de proposer leur musique. Au final ils optent pour la diffusion de leurs chansons sur le web via des clips vidéos. Ils prennent contact avec Reenox, réalisateur pro, et produisent leur 1er clip intitulé "Blesse mon coeur", un drame amoureux sous fond de pop rock mélodique. Le clip est sorti le 31 juillet 2015 et a été plutôt bien reçu. Un peu plus de 50 000 vues en trois mois. Cela les encourage pour la production d'un second clip, "El loco", un défouloir punk rock carnavalesque qui est sorti le 2 octobre 2015. Dans la foulée, Daisy Driver saisit l'occasion pour présenter sa musique en live lors d'une scène ouverte à Verdun (55) le 3 octobre 2015, démontrant ainsi que le groupe et ses chansons ont également une énergie propre taillée pour la scène. La musique de Daisy Driver étant plutôt bien accueillie sur le web, le groupe comprend qu'il doit continuer à présenter ses titres à travers des clips vidéos. D'un scénario élaboré à une histoire simple, les musiciens doivent travailler sur des storyboards, faire du repérage pour les lieux de tournage, trouver acteurs et figurants et mettre en place une organisation logistique. La gestion d'un planning et un bon timing étant également les clefs nécessaires à une réalisation impeccable. C'est ainsi qu'après plusieurs semaines de préparation, la vidéo de Drowning est réalisée. Elle est publiée le 8 janvier 2016, sous format court-métrage. Daisy Driver s'offre les services d'une danseuse pour le clip de Mya sorti le 25 mars 2016. Dans un même temps, Daisy Driver répète sérieusement pour préparer les concerts de 2016. Daisy Driver projette de participer à des festivals, voire faire qq 1ères parties. A commencer par le festival MUSIC CITY TOUR ;-)