Actualité :

Au 21 Septembre 2016:

Après une longue période de concerts cet été De Mist est reparti au travail de son deuxième album.

Au 03 Juillet 2016:

Le groupe vous présente sont nouveaux titre Personal war, vous retrouverez le clip et un live de 15 min enregistré lors de leur concert au Festival Les Artgricoles au mois de mai dernier, dans l'onglet vidéos.

Line Up :

Brûn Alberts : Guitare / Chant

Piovesan Vincent : Bassiste / Chant

Bolze Amedee : Batterie

Biographie :

Brûn Alberts : Guitar, lead vocal

Né le 14 octobre 1971 aux Pays Bas, il manie sa langue natale ainsi que le français en l'anglais parfaitement. Il habite à Crots, village sur les rives du lac de Serre-Ponçon dans le département des Hautes Alpes.

Successivement guitariste et choriste dans les formations Kill Kong (2011 à 2012) et DropD (2012 à 2013) , il s'est tourné vers le chant principal pour devenir LA voix de De Mist.

Auteur/compositeur, il est à l'origine de la plupart des morceaux actuels, textes et musiques. Sous des influences telles que Queen Of The Stone Age, Foo Fighters, Led Zeppelin, The Church ou Tom Petty mais également une véritable connaissance jazz, il produit et signe les mélodies de sa patte comme sur My Bitter Friend, Lilith, Broken Distance sans mettre de côté son goût du rock puissant que l'on retrouve sur Money ou encore Q.



Amédée Bolze : Drums

Né le 16 mars 1985 à Chambéry, il habite à l'Argentière La Bessé à 15 min de Briançon dans les Hautes Alpes.

Aprés avoir fait ses gammes du côté de Chambéry dans diverses formations, c'est avec De Mist qu'il donne le meilleur de lui même.Une technique et une rythmique impeccable, il aime " faire du bruit " comme il dit.

Fervent amateur des Systeme Of A Down ou Melvins, il est le métronome qui manquait à la formation. D'humeur toujours égale, le partenaire idéal.

A découvrir sur des rythmiques endiablées telles que Communication Manipulation, Everybody's looking/Lost, sans oublier Q, surprenant voire jazzy sur certaines intros comme Confessions, ou dans un tout autre registre comme Fake positivity.



Vincent Piovesan : Bass guitar, vocal

Né à Toulouse le 5 janvier 1972, il habite à Réotier au coeur de la montagne lui aussi dans les Hautes Alpes.

Après avoir écumé les bars et festivals comme chanteur/guitariste dans diverses formations telles que Waï (2006 à 2007), Viciou's band (2008), c'est en 2011 qu'il prend la basse pour monter un trio de reprises sous le nom de Gooroo'V Trio. Début 2013 il rejoindra DropD pour la guitare rythmique et les choeurs et ce n'est qu'au début du printemps que le groupe va se séparer de sa chanteuse, de son bassiste et changer de nom. Le trio guitare/basse/batterie voit le jour dans sa version définitive.

De Mist vient de naître.

Très influencé dans son jeu par ses longues années d'écoute des Gun's N Roses, Velvet Revolver, Led Zeppelin, No One Is Innocent, Faith No More, Rage Against The Machine, Metallica, Nirvana ou plus recemment Alter Bridge ou Slash, c'est sur sa 5 cordes Sterling qu'il délivre le meilleur de sa rythmique. Bien présente et lourde notamment sur Q, Money ou Broken Distance mais aussi nuancé et mélodieux avec My bitter Friend, Fake Positivity ou Freakshow.